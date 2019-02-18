Глава СБУ считает, что это Россия нападет на церкви УПЦ в Украине

Российская Федерация используют религиозную тематику для дестабилизации ситуации в Украине и вмешательства в избирательный процесс, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В понедельник в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов, Василий Грицак подчеркнул, что вмешательство в проведение выборов в Украине будет. «Ключевое — максимальная дестабилизация оперативной обстановки вплоть до совершения тяжких преступлений», — сказал он.

Говоря о том, от кого силовые структуры Украины ожидают вмешательства, глава СБУ ответил: «Со стороны Российской Федерации. В последнее время фиксируем, как разыгрывается „религиозная карта“, чтобы дестабилизировать ситуацию».

Он также заявил, что нападения на культовые сооружения в Украине организованы с территории оккупированного Донбасса, планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Российской Федерации.

«Нападения на культовые сооружения организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть информация... что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Ростовской области», сказал глава СБУ.

При этом Грицак подчеркнул, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) непосредственно не задействована в этом процессе.

«Нет оснований говорить, что задействованы представители этой церкви... Ставится задача (от кураторов из РФ — Ред.)... запугать представителей УПЦ (МП), чтобы их реакция была наиболее природной», — рассказал глава СБУ.