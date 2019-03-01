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YouTube запретит комментарии под видео с участием детей

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YouTube запретит комментарии под видео с участием детей

Руководство онлайн-видеохостинга YouTube заявило об отключении возможности комментирования видеороликов с участием детей в рамках борьбы с педофилией в интернете. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит газета The New York Times.

Так, согласно распространенным данным, за последнюю неделю руководство компании удалило комментарии под «десятками миллионов» подобных видео. К тому же, как указывается в заявлении, в ближайшие несколько месяцев действие защитных мер будет лишь усиливаться, и под ограничение попадут видеоролики, на которых запечатлены дети младше 13 лет, а также несовершеннолетние, потенциально рискующие подвергнуться «преступному поведению». При этом авторы некоторых YouTube-каналов смогут сохранить возможность комментирования пользователями своих видеороликов при условии тщательного контроля подобных публикаций.

«Мы осознаем, что комментарии — это ключевая составляющая использования YouTube, а также общения с аудиторией и ее расширения, — говорится в заявлении компании. — В то же время, важные шаги, которые мы предпринимаем сегодня, необходимы для защиты молодых людей». Руководство видеохостинга подчеркивает, что надеется усилить отсев подозрительных комментариев за счет сотрудничества с авторами каналов.

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Как уточняет The New York Times, на подобный шаг руководство компании пошло после разгоревшегося в последние недели скандала, когда пользователи видеохостинга обвинили его руководство в недостаточной борьбе с педофилией в интернете. Так, более 3 млн просмотров набрал ролик, на котором один из пользователей обращает внимание на то, что под многими видео с участием детей можно найти комментарии сомнительного содержания, в том числе содержащие ссылки на видеоролики сексуального характера с участием несовершеннолетних. Автор видео также предположил, что возможность оставлять комментарии под подобными роликами облегчает преступникам коммуникацию и позволяет им обмениваться неподобающими файлами.

YouTube
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