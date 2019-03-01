Что смотреть: главные фильмы весны

Долгожданную весну никак не назовешь предсказуемой — в ближайшие три месяца нас ждут дебюты новых супергероев, ремейки диснеевских мультфильмов и циничные комедии.

«Капитан Марвел»

Как видно по кассовым сборам, зрители совсем не устали от супергероев Marvel, так что студия решила сделать им долгожданный подарок — первый фильм, где солирует женщина (наверное, это единственный случай, когда Marvel проиграла своим конкурентам из DC, чья «Чудо-женщина» с большим успехом прошла в 2017-м). В Marvel позаботились о том, чтобы их первая сольная супергероиня Кэрол Дэнверс, по сюжету спасающая Землю в противостоянии двух внеземных цивилизаций, выглядела солидно — ее играет обладательница «Оскара» Бри Ларсон, а второстепенные роли получили Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон, Аннетт Бенинг, Бен Мендельсон и Джимон Хонсу. В такой компании планета в надежных руках.

«Вокс люкс»

Второй фильм 30-летнего Брэйди Корбета, который дебютировал в режиссуре четыре года назад артхаусным «Детством лидера», посвящен славе и шоу-бизнесу, но ничем не напоминает более успешный в прокате и вышедший примерно полгода назад «Звезда родилась». Натали Портман играет поп-певицу, которая подростком прославилась на всю Америку после жуткой школьной перестрелки, и Корбет проводит параллели между токсичным шоу-бизнесом и процессами, происходящими в американском обществе. Несмотря на относительную неопытность, режиссер собрал актерский состав на зависть — кроме Портман, у него играют Джуд Лоу, Уиллем Дефо и Стэйси Мартин.

«Время возмездия»

Николь Кидман недавно обещала, что каждый третий фильм с ее участием будет снят женщиной. Результат — «Время возмездия» с Кидман в главной роли, снятый Карин Кусамой. Кусама всегда была редкой женщиной-режиссером, которая любит показывать жесткое насилие, так что неузнаваемая тут из-за грима Кидман мстит преступникам, в чью банду когда-то попала засланным полицией кротом. Приготовьтесь к угрюмому зрелищу, где ни один герой ни разу не улыбнется.

«В объятиях лжи»

Автор «Интервью с вампиром» и «Жестокой игры» Нил Джордан не снимал пять лет — тем более интересно посмотреть его триллер с участием звезд двух поколений. Только приехавшая в Нью-Йорк наивная Фрэнсис (Хлоя Грейс Морец) находит в метро сумку с документами, принадлежащими приличной даме Грете (Изабель Юппер). Девушка возвращает Грете сумку, и благодарная женщина в ответ начинает ее опекать, пока Фрэнсис не находит в шкафу своей новой подруги с десяток сумок, идентичных той, что нашла она. Джордан — большой мастер психологических триллеров о людях, которые вдруг из милых буржуа превращаются в опасных психопатов.

«Дамбо»

Главная сказка весны снята, как водится, на студии Disney Тимом Бертоном. История про циркового слоненка, над которым все смеялись из-за его огромных ушей, а потом перестали, когда он буквально полетел, — первая игровая адаптация оригинального мультфильма 1941 года. Поклонники Тима Бертона оценят кастинг — и Ева Грин, и Дэнни ДеВито не раз появлялись в его фильмах, а вот играющий главного злодея Майкл Китон последний раз снимался у режиссера 30 лет назад в роли Бэтмена.

«Пляжный бездельник»

Один из самых оригинальных режиссеров поколения около сорока Хармони Корин снимает редко — его «Отвязные каникулы» вышли в прокат целых семь лет назад. Новый проект не может не вызывать интереса хотя бы потому, что Мэттью Макконахи, который за прошедшие после «Оскара» пять лет как будто не может найти подходящий проект, неожиданно идеально подходит на главную роль хиппи, променявшего карьеру на праздную жизнь у океана. Тандем Корина и Макконахи — из тех, которые могут высечь искру.

«Мы»

Благодаря своему предыдущему фильму «Прочь» Джордан Пил стал первым чернокожим в истории кино, получившим «Оскар» за сценарий. Понятно, почему его новый проект — один из самых ожидаемых в этом году. Пил доказал, что умеет заставить зрителей по-новому посмотреть на привычные вещи (в случае с «Прочь» — на расизм и жанр хоррора, которому он вернул социальный вес). В «Мы» Пил продолжает исследовать тему идентичности чернокожих почти по-бунюэлевски — семья Уилсонов обнаруживает, что в дом пробрались их двойники, но не совсем идентичные — чем-то они все-таки сильно от них отличаются.

«Шазам!»

На киностудии Warner Bros. решили, что среди их экранизаций комиксов DC не хватает веселого клоуна наподобие «Дэдпула», и всего через четыре месяца после «Аквамена» запустили на экраны Билли Батсона (Закари Ливай) — обычного парня, который превращается в супергероя, просто произнося слово из названия. Если зрители примут Шазама, он присоединится к старшим товарищам Супермену и Бэтмену в качестве дежурного шутника, которому достаются все насмешки. Примечательно, что этот легкий комедийный фильм снял режиссер Дэвид Ф. Сандберг, известный по хоррорам «И гаснет свет…» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». У пригласивших его снимать «Шазам!» продюсеров явно не только хорошее чувство юмора, но и богатое воображение.

«Кладбище домашних животных»

Мы переживаем новый виток моды на Стивена Кинга. Два года назад «Оно», вышедшее через четверть века после первой экранизации, прошло в прокате с огромным успехом, став самым прибыльным хоррором в истории кино. Теперь настал черед «Кладбища домашних животных», первая версия которого как раз отмечает 30-летие. Можно с уверенностью утверждать, что фильм об оживших животных станет не менее популярным, чем кино о страшном клоуне, — ожидается много мемов с участием любимых котиков.

«Белый лебедь»

Байопик знаменитой фигуристки и кинозвезды одновременно выглядит предостережением против ловушек славы. Норвежка Соня Хени была первой трехкратной олимпийской чемпионкой (в 1928-м, 1932-м и 1936-м) в женском одиночном катании и десятикратной победительницей чемпионатов мира. В 1936-м она решила покорить Голливуд, и ей это удалось. Соне было всего 24 года, когда фильм «Одна на миллион» стал рекордсменом по продаже билетов. «Белый лебедь» показывает и ее путь к успеху, и алкоголизм, из-за которого Хени фактически бросила катание, упав во время выступления, — это вообще история жизни женщины, не способной жить без славы как допинга.

«По воле божьей»

Франсуа Озон никогда не чурался скандальных сюжетов. В драме «По воле божьей», недавно получившей главный приз жюри на Берлинском кинофестивале, режиссер обращается к часто обсуждаемой теме сексуальных приставаний со стороны служителей церкви. Трое друзей детства Александр, Франсуа и Жиль уже во взрослом возрасте вспоминают детские травмы и обсуждают, как они повлияли на их жизнь.

«Хеллбой»

Конечно, есть пуристы, которые признают только «Хеллбоя», снятого в 2004-м Гильермо дель Торо (он же сделал и сиквел в 2008-м). Однако время идет, и вместо того, чтобы дать добро на третью часть со старой командой, продюсеры запустили нового «Хеллбоя», снятого автором «Псов-воинов» и «Судного дня» Нилом Маршаллом. Фильм явно успокоит поклонников версии дель Торо — история черта с обрубленными рогами рассказана смешно, в ней много экшена, а Милле Йовович идет роль роковой Кровавой королевы.

«Высшее общество»

Клер Дени уже 30 лет снимает не по-женски жесткие драмы. В новом фильме она попробовала себя в нетипичном для французского кино жанре сайенс-фикшна с ироничным названием, более подходящим для комедии нравов. Отправленный в космос в рамках эксперимента преступник (Роберт Паттинсон) должен выжить там вместе со своей дочерью (Миа Гот). В остальных ролях — неожиданная Жюльет Бинош и лидер группы Outkast Андре Бенджамин.

«Мстители: Финал»

Кажется, все жители Земли, которые вообще ходят в кино, пойдут на последнюю часть главной сборной комиксовой солянки, чтобы посмотреть, что все-таки случилось с Капитаном Америка, Железным человеком и остальными супергероями Marvel после того, как в предыдущем фильме Танос превратил половину человечества в пепел. Это настоящий конец эпохи — Крис Эванс и Гвинет Пэлтроу официально объявили об окончании действия контрактов с Marvel, так что будущее компании ляжет на плечи новых героев. Судя по тому, что предыдущая часть — «Война бесконечности» — попала с двумя миллиардами сборов в четверку самых кассовых фильмов в истории кино, «Финал» обещает стать самым громким кинособытием года.

«Отпетые мошенницы»

Так как в наше время каждый потенциально кассовый концепт получает свою женскую версию, наступил черед «Отпетых мошенников», в которых больше 30 лет назад с большим успехом сыграли Стив Мартин и Майкл Кейн. Две авантюристки (Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй) на спор пытаются освободить миллионеров от лишних денег. Проигравшая покидает общую территорию навсегда. Ожидается много скотского юмора и громких падений Уилсон с лестницы.

«Джон Уик 3»

К третьей части герой Киану Ривза прошел долгий путь — помните, как все началось с убийства его песика в первом фильме? Теперь, после ликвидации одного из неприкасаемых, за голову Уика назначена награда 14 миллионов долларов и каждый наемный убийца в мире мечтает их получить. А это значит, что ставки выросли многократно, поэтому в третьем фильме появляются сразу две обладательницы «Оскара» — Холли Берри и Анжелика Хьюстон.

«Рокетмен»

Оглушительный успех «Богемской рапсодии» означает, что нас ждут новые байопики рок-звезд 1970-х. Связь между фильмом о Queen и новым, о ранних годах Элтона Джона, еще и в том, что режиссер второго Декстер Флетчер заменил уволенного Брайана Сингера на съемках первого. В отличие от Фредди Меркьюри главный герой «Рокетмена» жив и даже дал играющему его актеру Тэрону Эджертону совет поменьше его имитировать и побольше импровизировать.

«Аладдин»

Студия Disney поручила пересказать свой анимационный хит 1992 года Гаю Ричи, и он сделал это с участием молодых, не проверенных на широкой публике артистов. Но с одним исключением. Джина играет Уилл Смит, да так, что зрители уже несколько недель обсуждают синий цвет его кожи после премьеры трейлера.

«К звездам»

Брэд Питт снимается все реже. То ли работа успешного продюсера отнимает все время, то ли он ждет по-настоящему хороших предложений от лучших режиссеров (в конце лета мы увидим его в новом фильме Тарантино). Новая сайенс-фикшн-драма Джеймса Грэя — как раз тот случай, когда даже Питт не смог отказаться. Грэй («Маленькая Одесса», «Затерянный город Z») всегда снимает по интересным сценариям и дает раскрыться актерам. Герой Питта, астронавт Рой Макбрайд, летит за пределы Солнечной системы на поиски отца. В этом смысле «К звездам» продолжает тему, всегда интересовавшую режиссера, — тему любопытного мечтателя, которому скучно в окружающем его мире.

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