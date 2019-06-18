НБУ видит укрепившуюся финстабильность и угрозу со стороны ПриватБанка

Финансовая стабильность Украины в последние месяцы значительно укрепилась, уровень напряжения в банковской системе снизился, однако решение суда об отмене национализации ПриватБанка является серьезным вызовом, заявил Нацбанк на презентации отчета о финансовой стабильности в Киеве во вторник.

«Мы фиксируем, что фундаментальные риски для финансовой стабильности едва ли не самые низкие за всю историю: экономические условия благоприятные, банки ликвидные докапитализированные, прибыльные», — сказала первый замглавы Екатерина Рожкова, которую цитирует Интерфакс-Украиина.

«Имеем ключевой краткосрочный вызов для финансовой стабильности — ситуация с ПриватБанком», — добавила она.

Рожоква отметила, что у Нацбанка существует определенный план действий, но еще раз подчеркнула, что отмена Окружным админсудом Киева решения о национализации ПриватБанка несет риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и ставит под угрозу финансовую стабильность.

Напомним, окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. В настоящее время дело находится в апелляции.