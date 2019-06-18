«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» как запасной вариант контракт на обмен газом вместо транзита

НАК «Нафтогаз Украины» в случае проблем с анбандлингом и/или нежеланием «Газпрома» (РФ) брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы, предложит российской компании запасной вариант — «своп» газа, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.
«Газпром» будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина — РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина — ЕС«, — написал он на своей странице в Facebook во вторник.
По словам Витренко, передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии).
«Такие контракты на „своп“ газа являются относительно привычными для европейского рынка (возможно, и для „Газпрома“). То есть, такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на „своп“ газа и на услуги по транспортировке газа», — подчеркнул он.
Ранее во вторник начальник юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что российская компания не видит сегодня возможности заключить транзитный контракт с «Нафтогазом» после 2019 года на европейских условиях из-за неготовности украинской стороны.
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