«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» как запасной вариант контракт на обмен газом вместо транзита

НАК «Нафтогаз Украины» в случае проблем с анбандлингом и/или нежеланием «Газпрома» (РФ) брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы, предложит российской компании запасной вариант — «своп» газа, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

«Газпром» будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина — РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина — ЕС«, — написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По словам Витренко, передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии).

«Такие контракты на „своп“ газа являются относительно привычными для европейского рынка (возможно, и для „Газпрома“). То есть, такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на „своп“ газа и на услуги по транспортировке газа», — подчеркнул он.

Ранее во вторник начальник юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что российская компания не видит сегодня возможности заключить транзитный контракт с «Нафтогазом» после 2019 года на европейских условиях из-за неготовности украинской стороны.