Трамп готов нанести удар по Ирану без разрешения Конгресса

Президент США Дональд Трамп считает, что в случае с Ираном может действовать жестко, без разрешения Конгресса. Мнения законодателей по этому вопросу разделились.
В интервью изданию The Hill журналист спросил у президента США, действительно ли тот считает, что может нанести удар по Ирану без разрешения конгресса. Трамп на это ответил, что действительно так думает, однако все равно предпочитает действовать в согласии с законодателями, потому что «там есть умные люди, у которых можно узнать что-то нужное».
Мнения самих конгрессменов по этому поводу разделились. Так, например, сенатор от Республиканской партии Джим Инхоуф заявил, что Трамп может действовать так, как посчитает нужным, поскольку «Иран — кучка террористов, которая ненавидит Америку».
Иного мнения придерживается лидер демократического большинства в палате представителей Нэнси Пелоси, которая считает, что разрешение Конгресса для начала военной операции против Ирана необходимо. Двое сенаторов от Демократической партии — Тим Кейн и Том Удалл предложили внести поправку в военный бюджет, запрещающую использовать выделенные Пентагону средства на удар по Ирану без разрешения Конгресса.
Дискуссия началась после того, как Трамп сначала приказал нанести ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника, а затем изменил свое решение. В Конгрессе после этого заявили, что президент не проинформировал законодателей о своих действиях, хотя должен был это сделать.
В Тегеране утверждают, что уничтоженный дрон незаконно вторгся в воздушное пространство Ирана со шпионскими целями. В Вашингтоне обвинения в свой адрес отрицают.
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