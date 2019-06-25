Украинская делегация может покинуть ПАСЕ

Исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допускает, что после возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

«Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии... И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно», сказала Ионова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина«"по телефону из Страсбурга во вторник.

Народный депутат также сообщила, что украинская делегация, будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации во вторник.

«Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря (ПАСЕ- Ред.) без Украины», — отметила Ионова.

Ионова напомнила, что шесть из 11 депутатов из делегации РФ находятся под мировыми санкциями, поскольку они голосовали за введение войск в Украину.

«Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство... это начало разрушения самой организации», — сказала депутат, комментируя резолюцию о возвращении делегации РФ.

Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»). Резолюция была подготовлена на основе доклада «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования».

Она предлагала добавить в правила работы ПАСЕ формулировку, гласящую, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».

Таким образом, во вторник российская делегация сможет принять участие в работе ассамблеи, а 26 июня ПАСЕ будет голосовать за нового генсекретаря организации, который сменит Турбьерна Ягланда и вступит в должность осенью этого года — голоса российских парламентариев также будут учтены.