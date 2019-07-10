Социологи зафиксировали стремительный рост поддержки Зеленского

За месяц поддержка деятельности президента Владимира Зеленского выросла почти в два раза.
В мае, вернее по результатам работы Зеленского в течение 11 дней после инаугурации 20 мая, «вполне одобряли» его действия 17% опрошенных, «скорее одобряли» 22%. За месяц показатель «однозначной» поддержки президента вырос до 32%, а тех, кто «скорее одобряют» — до 35%. Такие данные предоставила социологическая группа «Рейтинг».
Больше всего поддерживают Зеленского граждане в возрасте от 18 до 50 лет на юге страны и в центральной Украине.
Опрос, в виде личного интервью у респондента дома, проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, с 12 по 23 июня 2019 года.
«Рейтинг» проводил исследования по заказу Международного республиканского института и опросил 2,400 избирателей Украины. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.
Погрешность не превышает 2%. Коэффициент охвата респондентов — 61.8%.
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