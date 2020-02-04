Зеленский остается единственным политиком с положительным балансом доверия украинцев

Рейтинг доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце января составил 59%, благодаря чему он стал единственным украинским политиком с позитивным балансом данного показателя, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
«Лидером по доверию является президент Владимир Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют — 32%», — говорится в обнародованных во вторник результатах опроса, проведенного «Рейтингом» в течение 22-26 января 2020 года.
Социологи отмечают, что уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.
Так, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют — 44% респондентов, лидеру парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко — 25% и 56% соответственно, лидеру партии «Голос», нардепу одноименной фракции Святославу Вакарчуку — 22% и 62%, премьер-министру Алексею Гончаруку — 20% и 53%, лидеру партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 20% и 73%, пятому президенту Украины, лидеру партии «Евросолидарность» Петру Порошенко — 15% и 78%.
Социологическое исследование было проведено 22-26 января 2020г, аудитория исследования- население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
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