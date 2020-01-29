Граждане считают президента главным двигателем реформ в стране

Большая часть граждан Украины главным двигателем реформ считают президента, заявляет директор фонда «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива Ирина Бекешкина и подтверждает свои слова результатами общенационального исследования, проведенного фондом совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019г.
«Кого граждане считают двигателем реформ и кого тормозом реформ? Как никогда основным двигателем реформ с большим разрывом считают президента — 60%, ранее президент также входил в двигатели, но наряду с другими», — сказала Бекешкина на круглом столе «Станет ли 2020 год годом успешных реформ?» в силу в Киеве в среду.
Согласно исследованию, презентованному на круглом столе, основными двигателями реформ респонденты считают правительство — 37%, парламентскую фракцию «Слуга народа» — 30%, население — 27%, общественные организации, волонтеров — 24%.
По мнению респондентов, больше всего препятствуют реформам олигархи (51%), бюрократия и чиновники (43%).
Как отметила Бекешкина, по сравнению с прошлым годом в сознании украинцев относительно двигателей реформ в стране произошли существенные изменения: резко возросли надежды на президента (с 24% до 60%), и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%).
В то же время значительно уменьшилось количество опрошенных, которые считают, что двигателем реформ являются страны Запада (с 25% до 12%), а также МВФ и Всемирный банк (с 24% до 12%).
Согласно исследованию, позитивно оценивают работу по реализации необходимых реформ среди органов власти лишь деятельность президента (60% позитивных оценок, 25% — негативных), деятельность правительства оценивают в основном негативно (45% негативных оценок, 36% — позитивных), также как и деятельность Верховной Рады (50% негативных оценок и 31% позитивных).
По словам Бекешкиной, украинские граждане за год стали больше верить в реформы.
«Состояние общественного мнения граждан позитивное — сейчас намного больше, чем год тому назад граждан верят в успех реформ. Год тому назад совсем не верили в успех реформ 23%, сейчас таких осталось 13%. Большинство граждан, аж 80%, считают, что Украина способна преодолеть явные трудности», — сказала она.
Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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