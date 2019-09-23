Украина накопила в ПХГ рекордное количество газа

Украина с 4 апреля по 21 сентября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах в 2,3 раза — до 19,9 миллиардов кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные «Укртрансгаза».

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», этот объем превышает показатель запасов 21 сентября 2018 года на 26,2%, 21 сентября 2017 года — на 24,7%.

Хранилища страны 1-21 сентября пополнились на 1,6 млрд кубометров.

Украина закачала в свои подземные хранилища более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона — столько газа в хранилищах не было с 2011 года.