Украина накопила в ПХГ рекордное количество газа

Украина с 4 апреля по 21 сентября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах в 2,3 раза — до 19,9 миллиардов кубометров.
Об этом свидетельствуют оперативные данные «Укртрансгаза».
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», этот объем превышает показатель запасов 21 сентября 2018 года на 26,2%, 21 сентября 2017 года — на 24,7%.
Хранилища страны 1-21 сентября пополнились на 1,6 млрд кубометров.
Украина закачала в свои подземные хранилища более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона — столько газа в хранилищах не было с 2011 года.
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