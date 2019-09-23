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Зеленский предложил украинцам жаловаться на коррупцию по телефону

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Зеленский предложил украинцам жаловаться на коррупцию по телефону

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев принять участие в масштабном флешмобе — попытаться жить по-другому: не носить взятки, не пилить бюджет, доносить мусор до урн и сообщать о коррупции в НАБУ.

Соответствующее видеообращение Зеленского появилось на его странице в Facebook.

«Настало время для масштабного челленджа... Для этого нужно только одно — жить по закону. Путь Украины к успеху — это дорога с двусторонним движением. Мы как власть будем работать честно, но нам нужно и ваше движение навстречу».

«Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого — от олигарха до водителя такси. Мы не сможем преодолеть коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или становиться соучастником распила государственных средств».

«Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему — не молчите. Не нужно писать в соцсетях «все пропало, эти такие же как те, Зеленский понаставил своих решал. Нет. Вот телефон — это горячая линия НАБУ — звоните и сообщайте».

«Давайте докажем сами себе, что украинцы могут жить по-другому, жить честно и по закону».

Зеленский обнародовал номер горячей линии НАБУ — 0800503200 — и заверил, что правоохранители будут реагировать на все сообщения и наказывать виновных.

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Президент добавил, что Европа начинается не с государственной границы, а с окурка, который летит в урну, с пристегнутого ремня безопасности, с оплаченных комуслуг и налогов, и из ответа «Нет!», когда вашей фирме предлагают на тендере «нагнуть» государство.

Зеленский призвал украинцев, ежедневно «маленькими шагами идти на встречу новой ментальности» и добавил, что начинает с себя, подписывая закон об импичменте.

коррупция, НАБУ, Владимир Зеленский
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