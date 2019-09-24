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Аналог «Роттердам+» есть на всех энергетических рынках Украины, – СМИ

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Аналог «Роттердам+» есть на всех энергетических рынках Украины, – СМИ

Использование принципа импортного паритета — распространенная практика в условиях дефицита ресурсов. Кроме формулы «Роттердам+» в Украине работает «Дюссельдоф+» и «FOB Rotterdam + дифференциал» Об этом идет речь в материале интернет-издания Цензор.нет «Углеводородные судьбы».

Автор материала отмечает, что в настоящее время Украина импортирует значительную часть углеводородов, в частности — 33% газа, 25% угля, 57% бензина и 89% дизельного топлива. В реалиях рыночной экономики эта ситуация не является критичной — цены на углеводороды безотносительно к происхождению определяются мировыми трендами. Украинские газ, нефть и уголь для потребителей обходятся не дешевле, чем доставленные из-за рубежа. Именно они формируют равновесные цены на дефицитных рынках. 

В частности, цена газа определяется на основе формулы «Дюссельдорф+», что позволяет «Укргаздобыче» продавать добытый ресурс по тарифу, близкому к рыночному. 

«Сегодня весь газ „Укргаздобыча“ продает по формуле, которая включает коммерческую цену газа для промпотребителей (устанавливается НАК на основе котировки „Дюссельдорф+ цена доставки“) и понижающего коэффициента 0,8 (с 1 мая 2019 года), что являются частью так называемого PSO — спецобязательств, которые гарантируют передачу всего газа „Нафтогазу“ и его дальнейшей поставки населению. С 1 января 2020 года, согласно постановлению Кабмина № 867, ценообразование должно перейти полностью на рыночные рельсы», — говорится в материале. 

В угледобывающей сфере на формульное ценообразование перешли в 2016 году — так называемая формула «Роттердам+». Ее введение позволило снизить коррупцию в отрасли и позитивно сказалось на росте добычи угля. 

«Методика „Роттердам+“ ликвидировала ценовые преференции для импортного угля. С 2016 года цены на украинский уголь начали формировать, ориентируясь на ключевой европейский индекс API2. Это стало стимулом для наращивания добычи угля в тех шахтах, которые по своей себестоимости могли конкурировать с дешевым иностранным углем, добываемым в открытых карьерах», — говорится в материале.

Что касается рыночного ценообразования на нефть и нефтепродукты, то оно было введено в Украине гораздо раньше, чем в других секторах энергетики, но, тем не менее, «Укрнафта», контролирующая 93% нефтедобычи в стране, постоянно ее снижает. По мнению автора, причиной является стремление миноритарного акционера компании Игоря Коломойского получать максимально дешевую нефть для своего перерабатывающего завода.

«К примеру, аффилированный с „Приватом“ Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, перерабатывающий нефть „Укрнафты“, в долгосрочных контрактах цену дизельного топлива привязывает к формуле „FOB Rotterdam + дифференциал“. Но на практике объемы инвестиций, направляемых в развитие „Укрнафты“, не позволяют наращивать нефтедобычу. Стратегия „Привата“ заключается в том, чтобы получать нефть по максимально низкой цене для переработки на Кременчугском НПЗ с дальнейшей перепродажей нефтепродуктов по рыночной цене», — считает автор материала.

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Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам +» прекратилось.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко ранее заявила, что формула «Роттердам+» позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения. А лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение формулы «Роттердам+» позволило преодолеть кризис в энергетике, и государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд. гривен.

уголь, Роттердам+
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Вторник, 24 сентября 2019
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