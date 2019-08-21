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Цена угля по формуле Роттердам+ является самой низкой ценой, по которой Украина может закупить уголь на мировых рынках, - Корольчук

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Цена угля по формуле Роттердам+ является самой низкой ценой, по которой Украина может закупить уголь на мировых рынках, - Корольчук

Цена угля по формуле Роттердам+ является самой дешевой ценой, по которой Украина может закупить уголь на мировых рынках. Об этом на своей странице в Facebook пишет энергоексперт Юрий Корольчук, комментируя совещание с участием президента Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели энергорынка.

«Зеленский воочию убедился, что на данный момент формула „Роттердам+“ дает наименьшую закупочную цену угля для Украины — 1741 грн за тонну. И можно было бы заподозрить, что это все провокации субъектов и участников рынка, политиков, активистов — от Насалика до ДТЭК. Но там же повторяются известные факты энергорынка Украины и мира. Цена украинских государственных шахт — 2500 грн за тонну при себестоимости 3966 грн/тонна. Импорт угля из ЮАР — 1811 грн/тонна, США и Колумбии — 1913 грн/тонна. Отсутствует цена импортного угля из России, но она обычно была на уровне южноафриканской или несколько выше роттердамской цены. Иллюзия того, что Россия близко, а потому должен дать более низкую цену на уголь, развеялась еще в 2014 году», — написал он.

Соответственно, как отмечает Корольчук, именно от этого стоит отталкиваться в нынешней ситуации с дефицитом угля, ведь сейчас «Украина сжигает ежесуточно 73 тыс. тонны угля, а накапливает только 43 тыс. тонн». Подобная ситуация может привести к кризису в энергосистеме.

Напомним, 20 августа в Офисе президента прошло совещание по вопросам энергетики, где обсуждались, в том числе, вопросы ценообразования на уголь. В совещании также приняли участие представители правоохранительных органов — Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как свидетельствует слайд с презентации, опубликованный главным редактором издания «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым, в ходе обсуждения оказалось, что формула «Роттердам +» обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для Украины — 1741 грн за тонну.

уголь, Роттердам плюс
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