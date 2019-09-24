«Реформы Зеленского»: что новая власть приготовила малому бизнесу

Новая властная команда намерена провести «детенизацию» сферы услуг путем фискализации всех расчетных операций. Такой шаг уже успели назвать «убийством» малого бизнеса в Украине. Что же на самом деле должно произойти, и есть ли риски для маленького украинца?

Верховная Рада 20 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроекты № 1053-1 и № 1073, которые, как считает власть, направлены на детенизацию расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг. Документы, для того, чтобы они обрели силу закона, должен подписать президент Владимир Зеленский, после чего их опубликуют в официальной прессе.

Законопроекты еще на стадии рассмотрения в парламенте вызвали резкую критику экспертов и представителей бизнеса, которая только усилилась после того, как они были утверждены в первом чтении 10 сентября. Некоторые специалисты даже назвали это «убийством» малого предпринимательства.

Тотальная фискализация

Что же стало причиной такой негативной реакции?

Законодательные новшества предусматривали, в частности, что все расчеты в сферах услуг и торговли должны вестись с применением регистраторов расчетных операций (РРО). Эти нормы, в первую очередь, касаются интернет-магазинов, но также и частных предпринимателей, занятых в сфере услуг.

На сегодня физические лица-предприниматели — ФЛП, более известные как ФОП (от украинского «фізична особа-підприємець»), являющиеся плательщиками единого налога 2-4 групп, обязаны использовать РРО, если их доход превышает 1 миллион гривен в год. Новым законодательством ограничение на доход предлагалось отменить. Правда, после переходного периода до конца 2020 года. При этом переходный период не предусматривался для тех, кто торгует через интернет, продает сложные бытовые приборы, ювелирные изделия, лекарства, предоставляет услуги в сфере общепита, туристические и гостиничные услуги. Однако и в данном случае можно говорить о некой отсрочке, поскольку соответствующая норма должна была начать действовать через шесть месяцев после его опубликования.

Но и это еще не все. За нарушения фискальных требований предусматриваются штрафы. Они существуют и сегодня. Так, сейчас, если предприниматель не проведет транзакцию через РРО или выдаст чек на неполную сумму товара или услуги, он заплатит символический штраф в размере 1 гривны. Согласно новым инициативам, штрафные санкции вырастут до 150% стоимости товара или услуги, но не менее 850 гривен. При повторном нарушении размер штрафа увеличится с нынешних 100% стоимости товара или услуги до 250%, но не менее 1700 гривен.

Кроме того, бдительный покупатель может проверить на подлинность полученный чек на приобретенный товар (ведь можно выдать какую угодно бумажку) и, если выяснится, что этот чек не был должным образом передан в фискальные органы, — написать соответствующую жалобу, по которой может быть назначена проверка. Какой от этого прок новоиспеченному «Павлику Морозову» кроме, так сказать, морального удовлетворения? — а он, оказывается, есть: 100%-ый кэшбэк стоимости товара. Эту новеллу уже окрестили узаконенным «стукачеством», которое, помимо прочего, может, по сути, легализовать шантаж со стороны желающих бесплатно получить вещи, которые им не по карману.

Удар по мелкому предпринимателю

Консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская в комментарии изданиию отметила, что для многих предпринимателей грядущие изменения станут реальной проблемой. В частности, речь идет о небольших магазинах, кафе, ресторанах. Она развеяла миф о том, что ресторанный бизнес является неоправданно прибыльным, отметив, что большинство заведений из-за значительных затрат, в частности, на «космическую аренду», работают без прибыли, а иногда и в убыток. «Поэтому есть риск с водой выплеснуть ребенка», — заявила эксперт.

Среди тех, кто раскритиковал законопроекты, в частности, — глава всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана Продан, которая в прошлом созыве Верховной Рады входила в состав комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. На своей странице в Facebook она написала, что обратилась к руководству парламента, профильного комитета и к лидерам депутатских фракций с призывом не допустить принятия этих документов. По ее словам, указанные законопроекты дадут возможность «нескольким лицам „заработать“ на кассовых аппаратах, нескольким десяткам тысяч чиновников „зарабатывать“ на контроле за РРО, миллиону предпринимателей создадут проблемы». «Заплатят, в случае принятия, за эти решения миллионы граждан, которые потеряют рабочие места или будут платить за товары и услуги монополистам значительно дороже», — отметила она.

Кассовый аппарат в смартфоне

Власти же стоят на своем и делают акцент на том, что их цель — не только усилить контроль за деятельностью бизнеса, но и упростить жизнь добросовестным предпринимателям. В первую очередь, это касается регистраторов расчетных операций (РРО), использование которых собираются сделать обязательным.

На сегодня есть два вида таких регистраторов. Первый из них — классический кассовый аппарат с клавиатурой, дисплеем и фискальным блоком. Второй — фискальный регистратор, представляющий собой более сложный тип оборудования. Фискальные регистраторы используются в торговых точках с большим потоком покупателей, в частности, в супермаркетах.

Новое законодательство предусматривает использование наряду с указанными выше видами РРО или вместо них специальные программные РРО (ПРРО) — то есть, по сути, программное обеспечение, скачанное на смартфон или другой гаджет. Это позволит предпринимателям не тратиться на покупку кассовых аппаратов, а, значит, снизить часть своих расходов. Также предусматривается упрощение процедуры регистрации РРО и удешевление их использования (зарегистрировать ПРРО можно будет через электронный кабинет в режиме онлайн без предоставления регистрационных документов).

Еще одно новшество — электронный чек в виде QR-кода, который будет иметь те же «права», что и бумажный.

Программные РРО важны, например, для торговли через интернет, считает Александра Томашевская: «Сайт работает круглосуточно, и люди могут делать покупки даже среди ночи (когда нет продавцов). Но раньше никто не придумал, как фискализировать такие продажи, а потому не было жестких требований по ним. Но программный РРО будет выполнять функцию онлайн-сервиса, и он будет работать без собственно продавца — при проведении расчета система сама отошлет чек, как в налоговую, так и клиенту. То есть предпринимателю это даже будет выгодно».

Другое дело, если речь идет об интернет-супермаркете, который проводит все или часть своих продаж через десятки, а то и сотни ФОПов — в этом случае система работать не будет. И здесь действительно, как говорит власть, цель — заставить платить налоги крупные торговые сети.

С этим согласен финансовый эксперт Алексей Кущ. «На самом деле, это ударит не по малому, а по крупному бизнесу, который мимикрирует под малый бизнес», — сказал он в комментарии изданию. Он пояснил, что многие торговые сети, которые представляют собой некий бренд, «юридически состоят из конгломерата ФОПов». «У них может быть оборот, например, 1 миллиард гривен в год, а реально он пропускается через несколько сотен ФОПов. Все это делается, чтобы не платить НДС, налог на прибыль и так далее. А теперь представьте, что всех их заставят поставить РРО. Администрировать конгломерат из нескольких сотен ФОПов становится просто мучительно больно», — отметил Кущ.

Знать свои права

При этом, по словам Александры Томашевской, ситуация в целом не настолько катастрофична, как некоторые пытаются это преподнести. «Кассовый аппарат должен быть в режиме предварительного программирования товаров, работ, услуг. Когда-то давно была такая норма, что, если ты на кассе пробиваешь определенные товары, то должны быть на них все документы. Поэтому ФОПы боятся реального движения товаров, которые они не могут подтвердить. Например, (товар) купили на рынке за наличные, а потому на него нет документов. Многие рестораны также покупают товары на рынке. Соответственно, ФОПы расценивают это как начало введения товарного учета, который, фактически, нельзя обеспечить. Но в действительности это не совсем так, — рассказала эксперт. — Могут у ФОПа поинтересоваться легальностью товара, если он, например, продает телефоны iPhone, которые могли попасть в страну не совсем легально. Но это может быть и без РРО. Но совсем необязательно заводить прайсы, люди просто этого не знают. Если ресторан продает борщ, никого не интересует, как его сделали, главное, чтобы выдали фискальный чек — чтобы был контроль объема продаж».

Есть еще момент, о котором не знают даже некоторые опытные бухгалтеры. «Считается, если ты наторговал выручку за день, ты обязан ее сдать в банк, а иначе будет штраф. Для компаний, действительно, есть некие требования, но для предпринимателя все предельно просто: в конце дня нужно снять z-отчет, при этом некоторые кассовые аппараты его сами снимают. И все — забрал наличные домой или даже не забрал, а оставил в кассе — у предпринимателя кассовая дисциплина ослаблена», — пояснила Александра Томашевская. По ее словам, авторы законопроектов об использовании РРО должны провести разъяснительную работу, чтобы «люди не были в панике».

Прислушались к критике

Вместе с тем, затеянная новой властью реформа, проводится не вовремя и не к месту.

«Нужно было начинать фискальную реформу с так называемого фискального маневра — с комплексного снижения налоговых ставок, или, скорее, делать это параллельно», — считает Алексей Кущ.

Кроме того, по его мнению, нужно было начинать не с малого, а с крупного бизнеса на уровне финансово-промышленных групп, которые ежегодно выводят из страны миллиарды. После этого нужно переходить на уровень среднего бизнеса и только после этого — к малому бизнесу.

И, самое главное — должен быть более широкий подготовительный период, в том числе и по взиманию штрафов. «А так получается, что негативные моменты испортили, где-то, может быть, правильную идею, потому что противникам идеи дали в руки хорошие козыри», — резюмировал эксперт.

Следует отметить, что законодатели все же «прислушались» к критике, поскольку в окончательной редакции упомянутые законы оказались не столь «драконовскими». Так, обязательное использование РРО для отдельных категорий («ювелирка», лекарства и т.д.) отложили до 1 октября 2020 года. До этого же времени отсрочили норму о кэшбэке за «стукачество», при этом возмещению будут подлежать товары стоимостью от 850 гривен (а не 100 гривен, как было в первом чтении). Также до 1 октября 2020 года отложили повышение штрафов (до этого времени они будут составлять 10% стоимости товара за первое нарушение и 50% — за повторное). Использование РРО станет обязательным для всех плательщиков единого налога 2-4 групп с 1 января 2021 года, но для второй группы это будет актуально при доходе предпринимателей на уровне более 2,5 миллиона гривен в год.

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