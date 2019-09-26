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Андрей Хома: «Вместо обещанной смены лиц нам «впаривают» ротацию в правоохранительных органах»

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Андрей Хома: «Вместо обещанной смены лиц нам «впаривают» ротацию в правоохранительных органах»

Вместо обещанной смены лиц украинцам «впаривают» ротацию в правоохранительных органах.Об этом во время пикета у здания Главной военной прокуратуры ГПУ заявили активисты нескольких антикоррупционных общественных организаций.

Накануне об этом также шла речь на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

«Когда обещали, что после победы на выборах новой политической элиты наступит „конец эпохи жадности“, умолчали, что фигуры, которые служили „кошельком“ той-же „жадности“, окажутся полезными при любой власти. Мы не будем замалчивать этот факт и готовы донести его до Администрации Президента Украины», — отметил Алексей Хохлюк, спикер ОО «Антикоррупционное бюро в Украине».

Ранее СМИ сообщали, что заместитель экс-генпрокурора Луценко Владимир Бедриковский, скандально известный как «кассир Резницкой», явился, возможно, первым прецедентом кулуарных договоренностей между старой и новой командами в силовом блоке.

Этому, по мнению журналистов, способствовало активное участие чиновника в саботаже следствия по делу денег банка Александра Януковича. Также закрытие досудебного расследования по завладению средствами вкладчиков «Приватбанка» на сумму более 19 млрд грн., которое вело подведомственное Бедриковскому Главное следственное управление ГПУ.

«Этот факт наталкивает на подозрение, что Бедриковский — лицо, одинаково полезное новому руководству Генпрокуратуры и клиентам Андрея Богдана в лице Коломойского и Корбана», — отмечалось в опубликованном недавно в СМИ журналистском расследовании.

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«Мы готовы к бессрочным акциям с блокировкой правительственных учреждений, поскольку вместо обещанной смены лиц нам и далее „впаривают“ ротацию в правоохранительных органах одних давно оскандалившихся коррупционеров на других. Пока такое происходит, правоохранительная система Украины останется пороховой бочкой под фундаментом обагренной кровью патриотов украинской демократии», — отметил Хома.

коррупция, Владимир Бедриковский
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