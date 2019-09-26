Глава разведки США считает оправданной тревогу по поводу разговора Трампа и Зеленского

Исполняющий обязанности директора национальной разведки США Джозеф Магуайр считает оправданной тревогу по поводу содержания июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом Магуайр заявил в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, передает ТАСС.

«Считаю, что поднявший тревогу поступил правильно, — сказал исполняющий обязанности руководителя разведывательного сообщества США. — Считаю, что он неукоснительно следовал закону». При этом Магуайр добавил, что, по его мнению, сотрудник американских спецслужб, подавший жалобу генеральному инспектору разведывательного сообщества США в связи с упомянутой телефонной беседой лидеров двух стран, «действовал добросовестно».

И.о. главы нацразведки США также выразил уверенность в том, что утечка информации о содержании июльского разговора Трампа и Зеленского произошла не из его аппарата. Магуайр официально считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.

Утверждения об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Предполагалось, что американский лидер оказывал нажим на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США выборах.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине, однако тема расследования против Байдена в разговоре поднималась.