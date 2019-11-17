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Саудовская Аравия оценила Saudi Aramco в $1,7 трлн

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Саудовская Аравия оценила Saudi Aramco в $1,7 трлн

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco установила ценовой диапазон для своего листинга, согласно которому стоимость национальной корпорации Саудовской Аравии составляет от $1,6 трлн до $1,7 трлн, сообщает Bloomberg. Ранее в Эр-Рияде говорили о том, что рассчитывают на показатель по итогам IPO $2 трлн.

В обновленном проспекте, опубликованном в воскресенье, 17 ноября, Saudi Aramco сообщила, что планирует продать 1,5% своих акций или около 3 млрд акций по ориентировочному диапазону цен от 30 риалов до 32 риалов ($8-8,5 за акцию). По данным агентства, нефтяной гигант, таким образом, планирует привлечь до 96 млрд риалов ($25,6 млрд). Окончательный объем размещения акций станет известен 5 декабря. Aramco может побить рекордные $25 млрд, привлеченные китайским гигантом электронной коммерции Alibaba, который дебютировал на фондовом рынке в Нью-Йорке в 2014 году, передает Reuters.

Саудовская Аравия рассматривает IPO Saudi Aramco как ключевой этап в планах наследного принца Мухаммеда бин Салмана по диверсификации экономики. Доходы от IPO Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии и будут использованы для ускорения госпрограммы Vision 2030 — всеобъемлющего плана по диверсификации экономики страны, включающей снижение зависимости от экспорта нефти.

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Среди 16 банков, участвующих в подготовке к IPO саудовской Saudi Aramco, диапазон в оценках компании варьировался от $1,1 трлн до $2,5 трлн, средняя стоимость при этом составила $1,75 трлн.

Ранее сообщалось, что для институциональных инвесторов подписка на IPO Saudi Aramco будет проходить с 17 ноября по 4 декабря, а для индивидуальных — с 17 по 28 ноября.

Саудовская Аравия, Saudi Aramco
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