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На одном из крупнейших НПЗ в мире произошел пожар, говорят об атаке дронов

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На одном из крупнейших НПЗ в мире произошел пожар, говорят об атаке дронов

Пожар произошел на территории предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии на месторождении Абкайк. Об этом сообщают местный телеканал Al-Arabiya и Associated Press.

По данным американского агентства, появлению огня предшествовал взрыв. «На видео с места происшествия слышны звуки выстрелов. Можно увидеть поднимающийся над горизонтом дым, пламя заметно издалека», — утверждает AP, не указывая конкретные ролики.

Соответствующие такому описанию кадры опубликовал на своей странице в Twitter журналист из Йемена Ахмад Алгобари. Он также сообщает о выстрелах.

В МВД страны уже заявили, что два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов.

По его данным, в результате атаки беспилотных аппаратов на объектах возникли пожары, однако они локализованы и взяты под контроль. Кто мог организовать нападение — не сообщается. Данных о пострадавших нет.

Как отмечает AP, пока никто не взял на себя ответственность за атаку, однако ранее объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии становились целями дронов, которые запускали хуситы из движения «Ансар Аллах». В частности, одна из таких атак произошла в августе, когда целью стал нефтеперерабатывающий завод на месторождении Шейба. Для нападения было использовано 10 дронов со взрывчаткой.

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Как отмечает AP, Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире, он может перерабатывать до 7 млн т баррелей в день. В 2006 году боевики-смертники террористической организации «Аль-Каида» уже предприняли неудачную попытку устроить взрыв на заводе.

Саудовская Аравия, дроны, Saudi Aramco
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