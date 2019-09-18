В Иране отвергают обвинения в атаках на саудовские НПЗ

Министр обороны Ирана Амир Хатами категорически отверг обвинения в том, что якобы Тегеран нанес удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии.

Его слова в среду процитировал телеканал Al Mayadeen.

«Обвинения против Ирана полностью отвергаются, подобные домыслы не принесут никакого результата», — отметил глава иранского оборонного ведомства.

Напомним, что вчера CBS News со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников сообщили о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена из южной части Ирана с применением дронов и крылатых ракет.