В мире от коронавируса уже умерли более 15 тысяч человек

По состоянию на 23 марта число заразившихся коронавирусом в мире превысило 330 тысяч, скончались примерно 4,53% — 15 029.

Наибольшее число случаев заражения за пределами КНР, где в декабре прошлого года началась пандемия и ее пик уже прошел, в Италии, где зафиксировано 59 138 случаев заражения, умерли 9,26% (5476 человек). Следом идут США (35 209 заразившихся, 471 умер), Испания (33 089 заразившихся, 2182 умерли) и Иран (23 049 заразились, 1812 умерли).

Более 10 тысяч заразившихся насчитывается в Иране, Германии и Франции. Еще в 17 странах зарегистрировано более тысячи случаев инфицирования.