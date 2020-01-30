Власти Китая предупредили общественные организации об ответственности за распространение фейков в период эпидемии

Министерство по делам гражданской администрации КНР предупредило общественные организации страны о недопустимости распространения ложной информации либо проведения незаконных мероприятий в период вспышки пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа. Об этом говорится в распространенном ведомством в четверг циркуляре.
«Общественные организации, которые распространяют фальшивую информацию либо вовлечены в незаконную деятельность в период вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, будут подвергнуты суровому наказанию», — говорится в документе.
Учреждения по регистрации общественных организаций должны усовершенствовать свои планы по предотвращению эпидемии, подчеркивается в циркуляре.
Органам надзора за НКО на всех уровнях предложено не проводить мероприятия по учебе и переподготовке, «чтобы не создавать скопления людей». Министерство также призвало население «по возможности сообщать о своих проблемах по телефону». Эта мера также направлена на предотвращение столпотворения у общественных приемных по гражданским делам.
Напмоним, что к четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7711 человек, 170 инфицированных умерли.
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