Китай вводит уголовное наказание для нежелающих лечиться от коронавируса

Департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от вспышки нового коронавируса, опубликовал уведомление об ужесточении наказания для тех, кто препятствует работе медицинских учреждений. В нем говорится о возможности уголовного преследования тех, кто избегает лечения, наносит вред медицинскому персоналу и намеренно распространяет вирус.
«Запрещается любой организации или частному лицу по любой причине нарушать порядок работы медицинских учреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала и наносить ущерб собственносnи медучреждений», — говорится в сообщении.
Отдельным пунктом в нем указано, что лица, отказывающиеся соблюдать карантин, принудительное лечение и проверяться на вирус, представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.
По данным ВОЗ, заражены 6065 человек (из них в Китае 5997). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 7711 подтвержденных случаях заболевания, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 7894.
Согласно данным Национальной комиссии, почти 82 тыс. человек находятся на обследовании, 170 удалось вылечить.
Еще 170 человек умерли.
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