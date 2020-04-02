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В ВОЗ прокомментировали информацию об эффективности имбиря при лечении коронавируса

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В ВОЗ прокомментировали информацию об эффективности имбиря при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не отказываться от имбиря, но в то же время не верить в его эффективность при лечении коронавируса. Об этом заявил в среду на брифинге директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Думаю, что нужно быть осторожным с тем, что называется традиционными методами лечения, к которым прибегают люди, чтобы лучше себя почувствовать, например, при лечении простуды или гриппа, — отметил он, комментируя тот факт, что в некоторых странах выросли цены на имбирь на фоне распространения коронавируса. — Кто-то предпочитает имбирь, кто-то прибегает к помощи специального травяного чая. Все, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет им надежду на скорейшее излечение и не угрожает здоровью, определенно, имеет положительное влияние». В то же время Райан призвал не делать выводы о том, что это средство эффективно при лечении.

«По всему миру ведутся испытания лекарств, — подчеркнул специалист. — Советую людям, у которых есть любимые способы лечения, такие как фенхель, имбирь или лимон, продолжать использовать их, поддерживать себя, но не утверждать без доказательств, что определенные средства могут лечить коронавирус. В настоящее время нет доказанного эффективного способа лечения коронавирусной инфекции».

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Ранее украинские пользователи соцсетей отмечали стремительный рост цен имбирь на фоне распространения в Украине коронавируса.

ВОЗ, коронавирус, имбирь
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