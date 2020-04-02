Цена российской нефти упала ниже себестоимости

Формульные цены на российскую нефть стали отрицательными, сообщило агентство Argus. Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 российских рублей за тонну, а во вторник — минус 1 200 руб. за тонну.

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.

Цены на поставки нефти по контрактам на внутреннем рынке пока остались в «положительной зоне», хотя и упали примерно на 12 500 руб. за тонну относительно февральского уровня.

Экспорт станет невыгодным, если текущая ситуация сохранится в течение месяца, объясняет вице-президент Argus. По его расчетам, российские компании выходят в ноль, экспортируя нефть при цене Urals в $15–16 за баррель при текущем курсе валют и ставки фрахта. Накануне стало известно, что 30 марта стоимость Urals опустилась до $13 за баррель.

Ранее банк Goldman Sachs сообщил о том, что цены на нефть, которая добывается на территориях без выхода к морю, может стать отрицательной. В числе наиболее уязвимых стран аналитики назвали Россию, США и Канаду, писал Bloomberg со ссылкой на обзор. По данным агентства, в США отдельные производители уже доплачивают за разгрузку своих хранилищ.