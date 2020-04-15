Нацбанк немного ослабил гривну

Национальный банк Украины на среду, 15 апреля, ослабил официальный курс гривны на пять копеек — до 27,0899 гривны за доллар против 27,0404 гривны за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,7081 грн за евро против 29,5376 грн за евро накануне.