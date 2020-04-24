Саакашвили прокомментировал свои отношения с Аваковым

Бывший президента Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявляет, что у него нет конфликта с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

«Нет у меня конфликта. Сейчас не время для конфликтов», — сказал Саакашвили в эфире «Радио Свобода» перед заседанием фракции «Слуга народа», отвечая на вопрос есть ли у него сейчас конфликт с Аваковым.

Как сообщалось, 22 апреля Саакашвили написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — написал Саакашвили.