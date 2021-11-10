Аваков заявил, что не планирует участия в партии Разумкова

Быший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о намерении создания партии совместно с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым.
«Получил запрос от РБК-Украина: „Правда ли, что Арсен Аваков работает над созданием или намерен создать совместную партию вместе с Дмитрием Разумковым?“. Говорят, информацию подтвердили несколько нардепов от „Слуги народа“. Ответ: нет, неправда. Но нам известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, Офис президента принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков», — заявил Аваков в своем Telegram-канале.
Так, экс-министр подчеркнул, что не планирует своего участия в партии Разумкова.
«Тем не менее, я желаю удачи и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим — в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины», — отметил Аваков.
Ранее глава партии "Слуга народа «Александр Корниенко в программе «Первые лица» на 24 канале заявил, что Дмитрий Разумков решил объединиться «со старыми политиками».
«Объединение со старым политиками, которое мы уже неделю видим в формате блока РАЯ — Дмитрий Разумков, Арсен Аваков, Арсений Яценюк — не уверен, что это то, чего ждут избиратели», — сказал Корниенко.
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