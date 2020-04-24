Власть обещает представить в ближайшее время пять этапов смягчения карантина

В ближайшее время будет представлена информация о поэтапном выходе Украины из карантинных ограничений: открытии для посещения парков, начале работы предприятий сферы услуг, — заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.
«Надеемся, что с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что мы будем в состоянии смягчить карантинные меры и постепенно выходить из карантина. Основной критерий — существенное уменьшение числа заболевших», — сказал Степанов в пятницу утром в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, в настоящее время ежедневно прирост числа больных составляет от 7 до 12%.
«Разработан алгоритм, пять этапов, но основной критерий — уменьшение количества заболевших. На каждом из этапов начинаем смягчать карантинные меры: открытие парков, тех или иных магазинов... Думаю, в ближайшее время дадим информацию, чтобы все поняли, как именно Украина будет выходить из карантина и при каких условиях», — подчеркнул министр.
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