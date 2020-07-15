Гостиницу «Днепр» продали за 1,111 млрд гривен

Торги по приватизации отеля «Днепр» закончились с результатом 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222 гривны 22 копейки. Данную цену предложило ООО «Смартленд».

Второе место заняло ООО «Инвестиционная украинская группа» с результатом 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 111 гривен 11 копеек.

Третье место — у ООО «Цитадель Девелопмент», его цена 1 миллиард 50 тысяч 500 гривен. Стартовая цена торгов составляла 80 миллионов гривен.

Трансляция велась на YouTube-канале ProZorro.Продажи.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на происхождение средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В Фонде госимущества ранее назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов: