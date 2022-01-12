Войти
Шмыгаль рассчитывает в 2022 году победить коронавирус
позиция
Шмыгаль рассчитывает в 2022 году победить коронавирус
Украина готова договариваться о прекращении конфликта на Донбассе
мирный процесс
Украина готова договариваться о прекращении конфликта на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

У Зеленского прогнозируют приватизацию в 2022 ОГХК, «Центрэнерго» и ОПЗ

352
У Зеленского прогнозируют приватизацию в 2022 ОГХК, «Центрэнерго» и ОПЗ

Украина стратегически должна двигаться в сторону крупной приватизации, так как частный собственник будет всегда на порядок эффективнее государства, и в 2022 году государство намерено выставить на аукционы несколько крупных объектов, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Думаю, в 2022 году приватизируем ОГХК („Объединенная горно-химическая компания“ — Ред.), „Центрэнерго“, Одесский припортовый завод. Есть десяток предприятий в государственной собственности, которые мы будем приватизировать», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Шурма признал, что накоплен определенный уровень недоверия, сдерживающий стратегических инвесторов. «Чтобы его преодолеть, нужно просто время. Мы должны понимать, что первые десять объектов у нас приобретут дешевле, чем они теоретически могли бы стоить. Например, на ОГХК не придет Rio Tinto или кто-нибудь из крупных добывающих компаний — они видят определенные риски. Скорее всего, это будет некий промежуточный инвестор», — считает замглавы ОП.

По его словам, такой инвестор рассчитывает на доходность, которая полтора-два раза превышает ту, по которой могли бы купить крупные мировые компании, что означает цену актива в полтора-два раза ниже. «И нам следует спокойно к этому относиться. Государству выгоднее получить за такой актив меньше, но иметь рабочие места, увеличение объемов экспорта и продаж на внутреннем рынке, чем держать такие компании в государственной собственности и чтобы они постепенно затухали», — отметил Шурма.

Он также подчеркнул, что большую приватизацию следует проводить прозрачно, продавать объект за объектом.

Как сообщалось, в 2021 году Фонд госимущества продал лишь один объект большой приватизации — АО «Первый киевский машиностроительный завод» (ПКМЗ, ранее — завод «Большевик»). Его за 1,43 млрд грн при стартовой цене 1,39 млрд грн приобрел консорциум инвесторов, среди которых собственник A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова.

Читайте также: У Зеленского обещают ипотеку под 5% годовых

ФГИ также трижды пытался продать ОГХК по стартовой цене 3,7 млрд грн, однако безуспешно, последний раз — в декабре, предложив правительству дать дополнительные гарантии инвестору, но получив отказ.

Продажа других объектов большой приватизации была вновь отложена, как «Президент-отеля», «Центрэнерго» и ОПЗ, либо отменена, как облэнерго.

приватизация, Центрэнерго, ОПЗ, ОГХК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 января 2022
Вторник, 11 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016