У Зеленского прогнозируют приватизацию в 2022 ОГХК, «Центрэнерго» и ОПЗ

Украина стратегически должна двигаться в сторону крупной приватизации, так как частный собственник будет всегда на порядок эффективнее государства, и в 2022 году государство намерено выставить на аукционы несколько крупных объектов, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Думаю, в 2022 году приватизируем ОГХК („Объединенная горно-химическая компания“ — Ред.), „Центрэнерго“, Одесский припортовый завод. Есть десяток предприятий в государственной собственности, которые мы будем приватизировать», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Шурма признал, что накоплен определенный уровень недоверия, сдерживающий стратегических инвесторов. «Чтобы его преодолеть, нужно просто время. Мы должны понимать, что первые десять объектов у нас приобретут дешевле, чем они теоретически могли бы стоить. Например, на ОГХК не придет Rio Tinto или кто-нибудь из крупных добывающих компаний — они видят определенные риски. Скорее всего, это будет некий промежуточный инвестор», — считает замглавы ОП.

По его словам, такой инвестор рассчитывает на доходность, которая полтора-два раза превышает ту, по которой могли бы купить крупные мировые компании, что означает цену актива в полтора-два раза ниже. «И нам следует спокойно к этому относиться. Государству выгоднее получить за такой актив меньше, но иметь рабочие места, увеличение объемов экспорта и продаж на внутреннем рынке, чем держать такие компании в государственной собственности и чтобы они постепенно затухали», — отметил Шурма.

Он также подчеркнул, что большую приватизацию следует проводить прозрачно, продавать объект за объектом.

Как сообщалось, в 2021 году Фонд госимущества продал лишь один объект большой приватизации — АО «Первый киевский машиностроительный завод» (ПКМЗ, ранее — завод «Большевик»). Его за 1,43 млрд грн при стартовой цене 1,39 млрд грн приобрел консорциум инвесторов, среди которых собственник A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова.

ФГИ также трижды пытался продать ОГХК по стартовой цене 3,7 млрд грн, однако безуспешно, последний раз — в декабре, предложив правительству дать дополнительные гарантии инвестору, но получив отказ.

Продажа других объектов большой приватизации была вновь отложена, как «Президент-отеля», «Центрэнерго» и ОПЗ, либо отменена, как облэнерго.