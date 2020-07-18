Танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе

Танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на побережье моря, начали поднимать с одесского пляжа. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый пресс-службе облгосадминистрации.
«Сегодня, 18 июля, началось переворачивание танкера Delfi, что позволит водолазам обследовать необходимые отсеки перед окончательным подъемом танкера», — цитируют Куцого в пресс-службе.
По его словам, «мы движемся по плану — сейчас идет активная фаза работ по поднятию борта Delfi».
«План таков: довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль и затем убрать с пляжа. Представители судовладельца нас заверили, что после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации», — сообщил Куцый.
Он также добавил, что сейчас мобилизованы все участники: АМПУ, капитания Одесского порта, к процессу также присоединились представители бизнеса, которые предоставили буксир для переворачивания судна.
«Мы переживаем, чтобы все произошло максимально безопасно для отдыхающих, так, чтобы никто из них не пострадал, мы попросили людей временно, пока продолжаются работы, не отдыхать на пляже», — резюмировал Куцый.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016