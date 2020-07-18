Танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе

Танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на побережье моря, начали поднимать с одесского пляжа. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый пресс-службе облгосадминистрации.

«Сегодня, 18 июля, началось переворачивание танкера Delfi, что позволит водолазам обследовать необходимые отсеки перед окончательным подъемом танкера», — цитируют Куцого в пресс-службе.

По его словам, «мы движемся по плану — сейчас идет активная фаза работ по поднятию борта Delfi».

«План таков: довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль и затем убрать с пляжа. Представители судовладельца нас заверили, что после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации», — сообщил Куцый.

Он также добавил, что сейчас мобилизованы все участники: АМПУ, капитания Одесского порта, к процессу также присоединились представители бизнеса, которые предоставили буксир для переворачивания судна.

«Мы переживаем, чтобы все произошло максимально безопасно для отдыхающих, так, чтобы никто из них не пострадал, мы попросили людей временно, пока продолжаются работы, не отдыхать на пляже», — резюмировал Куцый.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся.