Трамп предупредил, что США не смогут выжить при социализме

Соединенные Штаты не смогут выжить при социалистическом строе, чего хотят добиться демократы. Такое мнение высказал в понедельник в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Наша страна не сможет выжить в качестве социалистического государства, и именно этого хотят демократы. США никогда не станут крупномасштабной версией Венесуэлы», — написал американский лидер.

Он в очередной раз утверждал, что предвыборной кампанией его соперника на выборах 3 ноября, кандидата от демократов Джозефа Байдена фактически управляет сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который был одним из участников президентской гонки. Политик называет себя демократическим социалистом, однако Трамп обвинял его в еще более левых убеждениях. Нынешний глава Белого дома называл сенатора от Вермонта «боссом Байдена» и утверждал, что он фактически и писал программу партии, за счет чего увел ее далеко влево.

Глава государства вновь заявил, что «3 ноября будет самым захватывающим днем за всю историю выборов в США».