ЕС собирается включить Лукашенко в следующий санкционный список

Страны ЕС не видят у Александра Лукашенко стремления к диалогу с политическими оппонентами в Беларуси, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы не видим абсолютно никакого желания с его стороны начать переговоры», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает Интерфакс.

Он пояснил, что по этой причине Лукашенко, как ожидается, попадет в следующий список лиц, на которых будут распространяться санкции ЕС.

«Вчера мы видели снова непропорциональное использование силы против демонстрантов. И нет каких бы то ни было переговоров», — добавил Боррель.

Как известно, ЕС, США не признают Лукашенко законно избранным президентом.