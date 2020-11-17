Украинские банки без проблем перенесли первый «карантин выходного дня», сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в Facebook во вторник.
«Первые „карантинные выходные“ прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин „выходного дня“ (с 14 по 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам», — написал он.
Шевченко добавил, что Нацбанк, в свою очередь, не вводил ограничения на работу финучереждений и на их операции.
«Вы можете без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате», — указал он.
По его словам, дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и в минувшие выходные.
«Важно понимать карантин — это вынужденный шаг для сохранения здоровья граждан», — резюмировал он.
Как сообщалось, Кабмин 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016