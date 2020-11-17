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Украинские банки без проблем перенесли первый «карантин выходного дня»

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Украинские банки без проблем перенесли первый «карантин выходного дня»

Украинские банки без проблем перенесли первый «карантин выходного дня», сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в Facebook во вторник.

«Первые „карантинные выходные“ прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин „выходного дня“ (с 14 по 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам», — написал он.

Шевченко добавил, что Нацбанк, в свою очередь, не вводил ограничения на работу финучереждений и на их операции.

«Вы можете без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате», — указал он.

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По его словам, дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и в минувшие выходные.

«Важно понимать карантин — это вынужденный шаг для сохранения здоровья граждан», — резюмировал он.

Как сообщалось, Кабмин 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

банки, НБУ, карантин
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