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О пропаганде, добросовестности и книге Джуна Чанга «Злые самаритяне»

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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О пропаганде, добросовестности и книге Джуна Чанга «Злые самаритяне»

Перечитал книгу Джун Чанга «Злые самаритяне», где автор делает акцент на негативных моментах неолиберальной экономической политики и целесообразности протекционизма. Несколько соображений об утверждениях автора, методах и способах их обоснований.

1. Джун Чанг. В 1950-ые — первой половине 1970-х гг развитые страны росли наиболее высокими темпами (т.н. «золотой век капитализма») потому, что поощряли применение развивающимися странами протекционистских мер и транслировали себе часть роста из развивающихся стран.

Бутко. Тот мощный рост экономик развитых стран обусловлен послевоенным восстановлением, бэби-бумом, развитием технологий, что привело в т.ч. к росту продуктивности труда, небольшим числом финансовых кризисов (М.Вульф посчитал, что в 1945-1971гг их было 38, а в 1973-1997гг — 139) и резкой либерализацией международной торговли.

2. Джунг Чанг. Темпы роста экономик развивающихся стран ускорялись после введения ими протекционистских мер и замедлялись после мер либерализации. Бутко:

— «Post hoc non ergo propter hoc» (после этого не значит вследствие этого). Т.е., желаемая логическая связь выдается за истинную. По этой логике можно сказать — петух поет перед рассветом, значит восход солнца вызывается пением петуха;

— игнорируются другие факторы — база роста, фазы экономического цикла, развитие технологий, рост/падение цен на сырье, на товары экспорта той или иной страны, рост/падение экономики стран-основных торговых партнеров, et cetera.

3. Джун Чанг. Богатые страны побуждают развивающиеся принять принципы неолиберализма, предлагая доступ на свои рынки.

Бутко. Очевидно, развивающиеся страны считают, что выгоды от доступа на рынки богатых стран, как минимум, компенсируют недостатки открытия своих рынков.

4. Джун Чанг. Гонконг разбогател НЕСМОТРЯ на свободную торговлю и невмешательства государства в экономику.

Бутко. Разве свободная торговля ДОЛЖНА вести к бедности? Разве мало примеров, кода именно вмешательство государства в экономику вело страну и ее народ к бедности?

5. Джун Чанг. Великобритания и США в XVIII — середине XX веков добились успехов благодаря протекционизму, поэтому в XXI веке развивающиеся страны тоже должны делать упор на протекционизм.

Бутко. Напрочь игнорируется то, что Великобритания и США добились успехов благодаря протекционизму с XVIII по середину XX веков, а рекомендации даются относительно действий в XXI веке (т.е., не берется во внимание ни контекстуальность, ни хроноцентричность). Историцизм показателен, но не доказателен.

6. Джун Чанг. Целесообразно «закрыться» протекционистскими мерами лет на 20-ть, чтобы после этого с модернизированной промышленностью успешно выйти на мировые рынки.

Бутко. «Потренироваться на кошках» — идея интересная. Но кто будет покупать на протяжении двух десятилетий продукцию, если другие страны (особенно богатые) примут симметричные ограничивающие меры и не будут пускать на свой рынок товары из протекционирущей своему производителю страны? Сомневаюсь, что внутренний рынок будет способен поглотить эту продукцию, а аборигены будут счастливы пользоваться только отечественными кофеварками или стиральными машинами.

7. Джун Чанг. Снижение ставок пошлин по итогам Уругвайского раунда ГАТТ было пропорциональным (на 32% для всех), но в абсолютном выражении для развивающихся стран ставки снизились на большую величину, т.е. выиграли развитые страны.

Бутко. Это так, но почему? Потому, что изначально ставки для развивающихся стран были во много раз (порой в 10 раз) выше, чем в развитых. Причем выше они были именно потому, что являлись инструментом протекционизма в развивающихся странах.

Джун Чанг пишет, что богатые страны и «несвятую троицу» (МВФ, ВБ, ВТО) поддерживает целая армия идеологов, некоторые из них блестяще подготовленные ученые. С моей точки зрения, сторонников протекционизма тоже поддерживает целая армия идеологов (возможно, среди них меньше блестящих ученых). Т.е., у обоих течений есть мощные «группы поддержки». Но далеко не у всех их членов обстоит хорошо с научной добросовестностью. Кстати, мне на протяжении длительного времени попадается значительно больше пропагандистов госвмешательства, чем не то чтобы неолиберальной политики, а даже просто взвешенного подхода (на одного условного Истерли приходится с пяток условных Райнертов).

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Впрочем, нужно отдать должное Джун Чангу — в отличие от многих жестких идеологов протекционизма, он считает, что, экономического успеха можно добиться благодаря разумной и прагматичной смеси рыночных стимулов и государственного управления. Да и излагает не так топорно, как нынешний Родрик (до определенного момента он был добросовестным ученым — например его соавторство с Хаусманом и Веласко в работе «Стратегия роста» 2005г) или Райнерт...

P.S. Научные рассуждения отличаются от беллетристики тем, что в науке имеется если не истина, то хотя бы правдоподобность, а в беллетристике есть только мнения, причем зачастую основанные на других мнениях.

Гонконг, Вячеслав Бутко, Джун Чанг
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О пропаганде, добросовестности и книге Джуна Чанга «Злые самаритяне»

Перечитал книгу Джун Чанга «Злые самаритяне», где автор делает акцент на негативных моментах неолиберальной экономической политики и целесообразности протекционизма. Несколько соображений об утверждениях автора, методах и способах их обоснований.
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