«Нафтогаз» в два раза снизил оплату членов набсовета

«Нафтогаз» в 2020 году уменьшил стоимость оплаты услуг членов набсовета в 2,1 раза (на 15,387 млн грн) по сравнению с 2019 годом — до 14,038 млн грн. Об этом говорится в отчете о платежах «Нафтогаза» за 2020 год, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,549 млн грн, Людо Ван дер Хейдена — 3,049 млн грн, Бруно Лескуа — 3,042 млн грн, Натальи Бойко — 2,329 млн грн, Амоса Хохштайна — 2,069 млн грн.

Напомним, что «Нафтогаз» в 2019 году направил на оплату услуг членов набсовета 29,4 млн грн, в 2018 — 29,3 млн грн.