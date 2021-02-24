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СНБО заявляет об атаке российских хакеров на систему документооборота госорганов

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СНБО заявляет об атаке российских хакеров на систему документооборота госорганов

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины предупреждает о кибератаке на систему документооборота государственных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

«Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины зафиксировал попытки распространения вредоносных документов через Систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти (СЭВ ОИВ). Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти», — говорится в сообщении.

Как отмечается, вредоносные документы содержали макрос, который при открытии файлов скрыто загружал программу для удаленного управления компьютером. Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать её с одной из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации.

«По сценарию атака относится к так называемым supply chain attack. Это атака на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и сервисах, которые она использует», — подчеркнули в СНБО.

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По информации пресс-службы, самыми известными и масштабными атаками такого типа стали NotPetya, направленная на повреждение украинской инфраструктуры в 2017 году, и Solorigate — кибершпионская операция Российской Федерации в 2020-2021 годах, которую сейчас расследуют в США. В этих случаях вредоносный программный код распространялся через распространенное программное обеспечение (МЕДОК в Украине и продукты Solarwinds в США), которое было скомпрометировано атакующими.

Напомним, 22 февраля Совет национальной безопасности и обороны заявлял о DDoS-атаках на вебсайты украинского сектора безопасности и обороны, источником которых являются IP-адреса, принадлежащие определенным российским сетям обмена трафиком.

СНБО, хакеры
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