Украинские хакеры взломали сайт Кремля

Украинские хаккеры в воскресенье сломали сайт Кремля и обнародовали всю его телефонную базу, сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«Вчера вечером мы осуществили еще одну инициативу — совместно с „Киборгами-спам Украины“ был сломан сайт Кремля и мы в свободный доступ на чат боте „Власть РФ“ (в Телеграмме — Ред.) выложили полностью всю телефонную базу Кремля», — сказал Денисенко в эфире телеканала «Украина-24» в понедельник.

Денисенко рассказал, что теперь в свободном доступе телефоны всего руководства Кремля, журналистов «кремлевского пула», общественных организаций.

«Что меня больше всего поразило — Кремль обслуживает пул гадалок. Там есть специальные гадалки...», — рассказал Денисенко.