Украинские хакеры взломали сайт Кремля

Украинские хаккеры в воскресенье сломали сайт Кремля и обнародовали всю его телефонную базу, сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
«Вчера вечером мы осуществили еще одну инициативу — совместно с „Киборгами-спам Украины“ был сломан сайт Кремля и мы в свободный доступ на чат боте „Власть РФ“ (в Телеграмме — Ред.) выложили полностью всю телефонную базу Кремля», — сказал Денисенко в эфире телеканала «Украина-24» в понедельник.
Денисенко рассказал, что теперь в свободном доступе телефоны всего руководства Кремля, журналистов «кремлевского пула», общественных организаций.
«Что меня больше всего поразило — Кремль обслуживает пул гадалок. Там есть специальные гадалки...», — рассказал Денисенко.
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