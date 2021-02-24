Число смертей от коронавируса в мире за неделю снизилось на 20%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала снижение смертности от коронавируса по всему миру на 20% по сравнению с прошлой неделей. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке на сайте ВОЗ. Всего, по данным организации, за неделю по всему миру от COVID-19 умерли 66 359 человек.

Количество смертей снизилось во всех регионах, кроме стран западной части Тихого океана (Китай, Австралия, Япония и др.), где смертность выросла на 6%, сообщается в отчете организации. В этом регионе больше всего людей умерло на Филиппинах (561 человек), в Японии (505) и в Малайзии (93).

Скорость распространения COVID-19 также снизилась. На этой неделе врачи выявили 2,4 млн новых случаев заражения, что на 11% меньше, чем на прошлой. Заболеваемость снижается шестую неделю подряд, говорится в сообщении.

Наибольшее число заболевших за неделю выявили в США (480 467 новых случаев), в Бразилии (316 221), во Франции (131 179), в России (92 843) и Индии (86 711).

По информации ВОЗ, с начала пандемии по всему миру коронавирусом заразились 110,7 млн человек, более 2,4 млн погибли.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее говорил, что остановить пандемию коронавируса удастся не ранее начала 2022 года. По его словам, болезнь продолжит свое распространение, но строгие ограничения для населения уже не потребуются.