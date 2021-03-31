В Украину на пару дней идет настоящая весна, а затем снова вернется зима

В Украине 31 марта осадки не ожидаются, днем 8-13° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура в западных и большинстве северных областей ночью 2-7° тепла, днем 12-17°, на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 8-13° тепла, в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. В столице температура ночью 4-6° тепла, днем около 15°, на Киевщине ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.

Согласно прогнозу, 1 апреля небольшой дождь возможен только днем в западных, Житомирской и Винницкой областях, местами гроза. Температура в западных и северных областях ночью 4-9° тепла, днем 15-20°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, на крайнем востоке страны около 0°, днем 12-17° тепла.

2 апреля в западных, северных, большинстве центральных областей, днем и на Одесчине и Николаевщине небольшой дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, на востоке и юго-востоке страны от 3° тепла до 2° мороза; днем в западных и северных областях 10-15° тепла, на остальной территории 12-17°.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с переходом в северо-западный, 7-12 м/с; днем 1 апреля в западной части, 2 апреля в Украине, кроме восточных областей, местами порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе 1 апреля без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 4-9°; днем 15-20°. 2 апреля небольшой дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью 4-9°; днем 10-15°.

Синоптики прогнозируют 3 апреля ночью в южной части, восточных и большинстве центральных областей умеренные, днем в западных областях и в юго-восточной части небольшие дожди, на остальной территории без существенных осадков.

4 апреля в южной части, днем и в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях дожди, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 0-5° тепла, 3 апреля в южной части и восточных областях 3-8°, 4 апреля в северных и западных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 6-12° тепла.

В Карпатах небольшой мокрый снег (ночью 3 апреля без существенных осадков); температура ночью и днем около 0° (ночью 4 апреля 1-6° мороза).

На Киевщине 3-4 апреля без существенных осадков. Температура ночью 3 апреля 0-5° тепла, 4 апреля от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла.