Украина дополнительно получит миллион доз вакцин Pfizer

Правительство Украины получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer / BioNTech в пределах глобального механизма COVAX, вакцина будет доставлена траншами до конца июня, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня», — рассказал Ляшко в интервью изданию «Громадське».
Главный санврач рассказал о том, сколько и каких вакцин от коронавируса ожидает Украину в ближайшее время.
«Covishield мы получили 500 000. По контракту до конца марта должно было прийти еще миллион доз. Затем следующие 500 000 доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы — в рамках механизма COVAX », - сказал Ляшко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016