Сегодня в Украине будет почти летняя погода

В первый день апреля в Украине значительно поднялась температура воздуха во всех регионах страны.
Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.
Сегодня в западных областях будет дождь. Однако, температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +3+8. В северных и центральных областях будет сухо и переменная облачность, днем будет +14+19, а ночью +2+8.
На востоке страны синоптики прогнозируют днем +13+15, а ночью до +4. В южных областях днем будет +12+16, а ночью +1+4.
В Киеве сегодня потеплеет до +19, ночью будет +6+8. В столице будет сухо и без осадков.
Напомним, в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это в пределах многолетней нормы.
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