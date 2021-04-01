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Сын Байдена признался, что спустил деньги от Burisma на наркотики и алкоголь

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Сын Байдена признался, что спустил деньги от Burisma на наркотики и алкоголь

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Об этом говорится в его новой книге «Прекрасные вещи» (Beautiful Things), которая поступит в продажу 6 апреля. Выдержки из текста были опубликованы в среду в газете The Washington Post.

В своих мемуарах Хантер Байден подчеркивает, что, если бы ему представилась такая возможность, он не стал бы начинать работу в украинской компании. Он признается, что полученные от Burisma деньги только обострили его зависимость от алкоголя и наркотиков, которые разрушили его отношения с семьей и карьеру. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году. В книге говорится о том, как он лечился в реабилитационных центрах, как его семья помогала ему бороться с алкогольной и наркотической зависимостью.

«Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по $59 за ночь, ...испугал свою семью еще больше, чем самого себя», — пишет он.

При этом сын американского лидера не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда Байден-старший занимал пост вице-президента США. Он признает, что политическая карьера его отца помогла ему, но утверждает, что ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma.

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Республиканцы ранее подчеркивали, что Хантеру Байдену в Burisma платили до $50 тыс. в месяц, хотя он не имел никакого опыта работы в нефтегазовой сфере. Это дало повод обвинять Байдена-старшего в том, что он и его сын были вовлечены в коррупционные схемы в Украине. Они это отрицают.

В октябре прошлого года в СМИ попала электронная переписка сына Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом.

Хантер Байден, Burisma
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