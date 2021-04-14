В Украине в ближайшие дни дожди, в Карпатах – мокрый снег и морозы

В Украине 14 апреля в большинстве областей ожидаются дожди, температура днем 6-11°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных областях облачно, осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатском регионе дождь и мокрый снег, местами значительный; ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° (на высокогорье Карпат на протяжении суток от 3° тепла до 2° мороза)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на остальной территории страны облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем в северо-восточных, Житомирской, Винницкой и большинстве южных областей небольшой дождь; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 4-9°, днем 11-16°.

В Киеве и области в среду без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 7-9°, днем 14-16°, на Киевщине ночью 4-9°, днем 11-16°.

Согласно прогнозу, 15-16 апреля в Украине ночью небольшие, днем умеренные дожди, в западных областях ночью местами с мокрым снегом, в Карпатах значительные осадки. Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 9-14°, в восточных областях 14-19° (на высокогорье Карпат ночью и днем 0-5° мороза).

В столичном регионе ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 9-14°.

Синоптики 17 апреля прогнозируют небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь днем в юго-западной части без существенных осадков. 18 апреля в северо-восточной части небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 1-7° тепла; днем 9-15°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

На Киевщине 17 апреля ожидается небольшой дождь, 18 апреля без существенных осадков. Температура ночью 2-7°, днем 10-15°.