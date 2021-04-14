Украина продолжает оставаться в списке «частично свободных» стран Freedom House

Результаты ежегодного исследования «Состояние свободы в мире», проведенного Freedom House, свидетельствуют о том, что Украина является «частично свободной» страной.

Так, по шкале демократической свободы Украина набрала 60 из 100 возможных балов, в частности 26 из 40 в сфере политических прав и 34 из 60 в разрезе гражданских свобод.

В прошлом году Украина набрала 62 балла.

При этом аннексированный Россией Крым обозначен как несвободный, он получил крайне низкий балл — 7. Именно столько баллов или меньше получили лишь несколько стран и территорий; такие, как Северная Корея, Сирия, оккупированные РФ отдельные территории Донецкой и Луганской областей, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Туркменистан, Эритрея, Тибет и Сомали.

Как сообщает Freedom House, российское правительство в Крыму жестко ограничивает политические и гражданские права крымчан.

В документе также отмечается, что в Крыму серьезно ограничена свобода СМИ. Журналисты в Крыму рискуют подвергнуться преследованиям, аресту и тюремному заключению за выполнение своей работы. Строго ограничена свобода собраний. Публичные мероприятия не могут проводиться без разрешения властей. Сообщается, что комментарии в социальных сетях отслеживаются «властью».

«ФСБ поощряет жителей сообщать о лицах, которые выражают протест против оккупации, а атмосфера страха и запугивания серьезно препятствует частному обсуждению политических вопросов. ФСБ часто возбуждает уголовные дела против тех, кто критикует оккупацию и ущемление крымских татар», — констатирует Freedom House.

Freedom House — международная неправительственная организация. Каждый год она выпускает исследование о состоянии политических и гражданских свобод в странах мира.

С 1978 года FH выпускает ежегодные доклады «Свобода в мире», в которых анализируется состояние дел с политическими правами и гражданскими свободами в различных государствах и присваиваются соответствующие рейтинги, по которым страны делятся на «свободные», «частично свободные», «несвободные».