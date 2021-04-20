Apple представила новое поколение iMac на процессорах M1

Компания Apple представила новое поколение компьютеров iMac, которые теперь работают на процессоре собственной разработки M1.
Особенностью архитектуры стала более компактная компоновка, которая позволила на 50% уменьшить объем. Заявлено, что новый компьютер быстрее выходит из режима ожидания и быстрее запускает приложения, чем предыдущее поколение iMac. В приложениях для работы с фото и видео производительность выросла на 50–85%, а кроме того, на компьютере можно запускать приложения и игры с iPhone и iPad.
iMac получил магнитный разъем питания, который имеет двухметровый тканевый провод в цвет корпуса, а в блок питания встроен Ethernet-разъем.
Новый iMac имеет толщину 11,5 мм, а диагональ экрана выросла с 21,5 до 24 дюймов. Дисплей Retina с технологией True Tone теперь поддерживает разрешение 4,5K.
Моноблок имеет 1080P фронтальную камеру, изображение которой улучшается за счет встроенных алгоритмов обработки. Система из трех микрофонов позволила улучшить передачу голоса и снизила посторонние шумы, а переработанные шесть динамиков и улучшенная звуковая система повысили качество звучания во всем диапазоне частот.
Дизайн настольного моноблока выполнен в стилистике смартфонов iPhone 12 и последнего поколения iPad и имеет несколько цветов корпуса помимо классического серебристого, включая желтый, коралловый, красный, фиолетовый, зеленый и синий. В цвет корпуса выполнены мышь, трекпад и клавиатура со встроенным Touch ID, отдельной клавишей для доступа к эмодзи и блокировке компьютера.
Компьютер также получит до 4 портов USB-C.
В продажу новый iMac поступит по цене от $1299 в четырех цветах и по цене от $1499 с дополнительными опциями в семи цветах. Предзаказы откроют 30 апреля, а поставки начнутся со второй половины мая.
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