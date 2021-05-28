Украина опять сделала все, чтобы на Донбассе не наступил мир, — эксперт

Официальный Киев продолжает саботировать Минские соглашения, призвав признать стороной, ответственной за соблюдения перемирия не ОРДЛО, а Россию.
Об этом этом сообщил политический эксперт Александр Потемкин на своей странице в Facebook.
«По сведениям информированного источника, близкого к переговорам, четырехчасовая встреча политических советников N4 вновь зафиксировала наличие фундаментальных разногласий участников по ключевому вопросу о перемирии. Россия неизменно выступала за полное выполнение действующих договоренностей и предлагала согласовать конкретные шаги для запуска механизма по совместному реагированию на нарушения режима прекращения огня, их верификации и предотвращения, который фактически заблокирован с лета прошлого года. Однако вместо согласования конкретных шагов по обеспечению действующих с лета прошлого года дополнительных мер о перемирии Украина вбросила предложение о пересмотре указанных договоренностей, заменив Донбасс на Россию в качестве стороны, ответственной за соблюдение перемирия», — отметил Потемкин.
По его словам, сначала даже представитель Франции Эммануэль Бонн выразил недоумение, почему сторонами, ответственными за перемирие, не могут быть указаны Украина и ОРДЛО, если они уже закреплены в качестве таковых и в Минских соглашениях, и в прошлогоднем соглашении о перемирии.
«Однако затем и Германия, и Франция присоединились к этой позиции Украины. „Договорились“ до того, что для определения, кто является сторонами конфликта, необходимо срочно созвать саммит глав государств и правительств „нормандского формата“. В результате никакого совместного заявления, предложений, рекомендаций Контактной группе по самому острому вопросу в очередной раз принято не было», — написал Потемкин, добавив, что «участникам важны сами встречи и переговоры, а не результат».
«Даже человеческие жертвы и разрушения не являются аргументом для изменения этой позиции», — подытожил эксперт.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016