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Украина опять сделала все, чтобы на Донбассе не наступил мир, — эксперт

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Украина опять сделала все, чтобы на Донбассе не наступил мир, — эксперт

Официальный Киев продолжает саботировать Минские соглашения, призвав признать стороной, ответственной за соблюдения перемирия не ОРДЛО, а Россию.

Об этом этом сообщил политический эксперт Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

«По сведениям информированного источника, близкого к переговорам, четырехчасовая встреча политических советников N4 вновь зафиксировала наличие фундаментальных разногласий участников по ключевому вопросу о перемирии. Россия неизменно выступала за полное выполнение действующих договоренностей и предлагала согласовать конкретные шаги для запуска механизма по совместному реагированию на нарушения режима прекращения огня, их верификации и предотвращения, который фактически заблокирован с лета прошлого года. Однако вместо согласования конкретных шагов по обеспечению действующих с лета прошлого года дополнительных мер о перемирии Украина вбросила предложение о пересмотре указанных договоренностей, заменив Донбасс на Россию в качестве стороны, ответственной за соблюдение перемирия», — отметил Потемкин.

По его словам, сначала даже представитель Франции Эммануэль Бонн выразил недоумение, почему сторонами, ответственными за перемирие, не могут быть указаны Украина и ОРДЛО, если они уже закреплены в качестве таковых и в Минских соглашениях, и в прошлогоднем соглашении о перемирии.

«Однако затем и Германия, и Франция присоединились к этой позиции Украины. „Договорились“ до того, что для определения, кто является сторонами конфликта, необходимо срочно созвать саммит глав государств и правительств „нормандского формата“. В результате никакого совместного заявления, предложений, рекомендаций Контактной группе по самому острому вопросу в очередной раз принято не было», — написал Потемкин, добавив, что «участникам важны сами встречи и переговоры, а не результат».

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«Даже человеческие жертвы и разрушения не являются аргументом для изменения этой позиции», — подытожил эксперт.

Донбасс, нормандский формат, Александр Потемкин
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