Войти
Байден хочет вернуть США лидерство в расходах на исследования
позиция
Байден хочет вернуть США лидерство в расходах на исследования
Шмыгаль поручил ускорить процесс создания национальной авиакомпании
официально
Шмыгаль поручил ускорить процесс создания национальной авиакомпании

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

ЕС пообещал Беларуси €3 млрд в случае смены власти

566
ЕС пообещал Беларуси €3 млрд в случае смены власти

В Еврокомиссии разработали план экономической помощи Беларуси на сумму не менее €3 млрд в случае демократизации страны. О том, что такой план готовится, в начале мая сообщили представители бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Впервые оппозиции его представил генеральный директор департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии Мачей Поповски. На днях сумму помощи назвала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — она сказала, что этот инвестиционный пакет будет заморожен, пока республика «не станет демократической».

Издание РБК ознакомилось с кратким изложением этого плана. Подлинность документа подтвердили два источника в белорусской оппозиции.

План предусматривает финансовую поддержку политических и экономических реформ в стране с участием Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). «Как только Беларусь вступит на демократический путь, ЕС в приоритетном порядке обеспечит немедленную и долгосрочную поддержку» страны, чтобы помочь ей реформировать институты и сделать их более демократическими, говорится в документе.

Помощь предполагается разделить на четыре основных направления-этапа:

Восстановление экономики за счет финансовых вливаний: ЕС предполагает мобилизовать до €1,5 млрд макрофинансовой помощи Беларуси. Среди мероприятий, нацеленных на это, предлагается провести под патронатом Брюсселя инвестиционный форум высокого уровня ЕС-Беларусь, на который будут приглашены европейские инвесторы, которым будет продемонстрирована инвестиционная привлекательность «демократической, открытой и ориентированной на реформы Беларуси». Таким образом, говорится в проекте плана, могут быть привлечены дополнительные средства.

Поддержка структурных реформ и повышение конкурентоспособности: Поддержка структурных реформ по четырем категориям. Экономическое управление и развитие частного сектора — включает в себя изменение законодательства, защиту частной собственности, а также реформирование госбанков; установление верховенства закона и проведение судебной реформы, для чего должна быть усовершенствована правовая база и улучшено качество работников суда и судей; развитие человеческого капитала — здесь ЕС предлагает свою помощь по улучшению образования в Беларуси «в соответствии с потребностями рынка труда и мировыми тенденциями». Это включает в себя проведение реформы высшего образования в рамках Болонского процесса. Также на этом направлении предусмотрены инвестиции в реформы систем социальной защиты, пенсионного обеспечения, помощи инвалидам и необеспеченным слоям населения; Реформа государственного управления. Одним из главных ее пунктов должна быть децентрализация — распределение полномочий от центра к регионам.

Инвестирование в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию: в партнерстве с международными финансовыми учреждениями ЕС рассчитывает мобилизовать не менее €100 млн в виде грантов для привлечения до €1 млрд государственных и частных инвестиций, поддерживающих экологическую и цифровую трансформацию страны.

Читайте также: Евросоюз обеспокоен отказом Москвы принять рейсы из стран ЕС

Также план предлагает укрепление политических отношений. В долгосрочной перспективе подразумевается заключение нового соглашения между ЕС и Беларуси. Как только страна вступит на путь демократического перехода, ЕС будет готов предложить двустороннее рамочное соглашение, укрепляющее долгосрочные отношения между ЕС и Белоруссией, говорится в документе.

Как отмечается, подготовить такой план Еврокоммиссия решила в октябре прошлого года, после того как Брюссель не признал легитимными состоявшиеся в августе прошлого года выборы президента Беларуси.

ЕС, Беларусь
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 28 мая 2021
Четверг, 27 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016