ЕС пообещал Беларуси €3 млрд в случае смены власти

В Еврокомиссии разработали план экономической помощи Беларуси на сумму не менее €3 млрд в случае демократизации страны. О том, что такой план готовится, в начале мая сообщили представители бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Впервые оппозиции его представил генеральный директор департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии Мачей Поповски. На днях сумму помощи назвала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — она сказала, что этот инвестиционный пакет будет заморожен, пока республика «не станет демократической».

Издание РБК ознакомилось с кратким изложением этого плана. Подлинность документа подтвердили два источника в белорусской оппозиции.

План предусматривает финансовую поддержку политических и экономических реформ в стране с участием Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). «Как только Беларусь вступит на демократический путь, ЕС в приоритетном порядке обеспечит немедленную и долгосрочную поддержку» страны, чтобы помочь ей реформировать институты и сделать их более демократическими, говорится в документе.

Помощь предполагается разделить на четыре основных направления-этапа:

Восстановление экономики за счет финансовых вливаний: ЕС предполагает мобилизовать до €1,5 млрд макрофинансовой помощи Беларуси. Среди мероприятий, нацеленных на это, предлагается провести под патронатом Брюсселя инвестиционный форум высокого уровня ЕС-Беларусь, на который будут приглашены европейские инвесторы, которым будет продемонстрирована инвестиционная привлекательность «демократической, открытой и ориентированной на реформы Беларуси». Таким образом, говорится в проекте плана, могут быть привлечены дополнительные средства.

Поддержка структурных реформ и повышение конкурентоспособности: Поддержка структурных реформ по четырем категориям. Экономическое управление и развитие частного сектора — включает в себя изменение законодательства, защиту частной собственности, а также реформирование госбанков; установление верховенства закона и проведение судебной реформы, для чего должна быть усовершенствована правовая база и улучшено качество работников суда и судей; развитие человеческого капитала — здесь ЕС предлагает свою помощь по улучшению образования в Беларуси «в соответствии с потребностями рынка труда и мировыми тенденциями». Это включает в себя проведение реформы высшего образования в рамках Болонского процесса. Также на этом направлении предусмотрены инвестиции в реформы систем социальной защиты, пенсионного обеспечения, помощи инвалидам и необеспеченным слоям населения; Реформа государственного управления. Одним из главных ее пунктов должна быть децентрализация — распределение полномочий от центра к регионам.

Инвестирование в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию: в партнерстве с международными финансовыми учреждениями ЕС рассчитывает мобилизовать не менее €100 млн в виде грантов для привлечения до €1 млрд государственных и частных инвестиций, поддерживающих экологическую и цифровую трансформацию страны.

Также план предлагает укрепление политических отношений. В долгосрочной перспективе подразумевается заключение нового соглашения между ЕС и Беларуси. Как только страна вступит на путь демократического перехода, ЕС будет готов предложить двустороннее рамочное соглашение, укрепляющее долгосрочные отношения между ЕС и Белоруссией, говорится в документе.

Как отмечается, подготовить такой план Еврокоммиссия решила в октябре прошлого года, после того как Брюссель не признал легитимными состоявшиеся в августе прошлого года выборы президента Беларуси.