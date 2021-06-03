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Участники Международного открытого GR-форума в Стамбуле обсудили актуальные вопросы диалога бизнеса с властью

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Участники Международного открытого GR-форума в Стамбуле обсудили актуальные вопросы диалога бизнеса с властью

В Стамбуле (Турция) прошло мероприятие мирового значения в вопросах диалога бизнеса и власти — V Международный открытый GR-форум, который ежегодно объединяет лучших специалистов Government Relations, Government Affairs, лоббизма и адвокации со всего мира.

Организаторами мероприятия выступили Международная ассоциация профессионалов в сфере Government Affairs (IGAPA), Украинская ассоциация профессионалов в сфере GR и лоббистов, SIC-Group International в сотрудничестве с турецкими партнерами.

Организаторы отметили, что в период коронавирусного кризиса вопрос диалога бизнеса с органами власти встал особенно остро. Как оказалось, государственное управление оказалось не готовым к произошедшим событиям. Именно поэтому проведение GR форума даже в такое непростое время стало очень важным для профессионального общества, которое играет большую роль в государственной жизни и публичном администрировании.

В форуме приняло участие большое количество высококвалифицированных профессиональных спикеров из США, Украины, Турции, Израиля и стран Европы.

Они поделились бесценным опытом друг с другом, а также получили возможность наладить важные контакты.

Так, экс-прокурор Флориды (США) Кендалл Коффи рассказал о влияние COVID-19 на состояние рынка GR и лоббизма в США и других странах мира. В частности, по его данным в 2020 году размер трат на лоббистскую деятельность в США составил $3,49 млрд, что показывает, что институт лоббизма живет.

Кендалл Коффи — экс-прокурор Флориды (США), топ-юрист США. Главный спикер Пятого Международного GR Форума

В свою очередь, Аяжан Утеуова известный казахстанский общественный деятель и политтехнолог поделилась опытом взаимоотношений бизнеса с правительством Казахстана.

Аяжан Утеуова — участница Пятого Международного GR Форума

Мустафа Огуз, основатель стамбульской консалтинговой фирмы «Strategic Solutions Lab», имея богатый опыт в сфере GR, поделился разными механизмами развития диалога между властью и негосударственными организациями Турции, в том числе и во время коронавирусного кризиса.

Еще один представитель Турции, Самет Сертташ, директор по связям с государственными органами компании «Herbalife Nutrition», охватывающей Турцию и Юго-Восточную Европу, рассказал участникам форума о смене парадигмы лоббирования в Турции при новой президентской системе.

Самет Сертташ — активный участник Пятого Международного GR Форума (панель — «Лоббирование в Турции»)

Большой интерес участников также вызвала панель «Диалог с властью: практики Украины».

Екатерина Одарченко, модератор встречи, президент Международной ассоциации профессионалов в сфере связей с органами власти и Украинской ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббизма, глава партии «Национальная платформа» отметила, что давно развивает лоббизм в Украине, но пока в нашей стране это направление не узаконено.

Екатерина Одарченко — организатор Ежегодного Международного GR Форума

Она сообщила, что Украинская ассоциация профессионалов в сфере GR и лоббизма над этим работает, и поблагодарила народных депутатов за законопроекты в поддержку этого вопроса. Сейчас, по ее данным, их четыре, и члены ассоциации надеются, что хотя бы один из них пройдет обсуждение в комитете и будет вынесен на голосование.

В продолжении темы Евгений Дыхне, президент компании Ukraine International Airlines UIA (МАУ) — транспортного партнера форума, обратил внимание на вторую важную часть GR — репутационный менеджмент, формирование персонального бренда и общественного мнения. Он отметил, что все это — прогрессивные направления и являются абсолютно прозрачными.

Евгений Дыхне — СЕО МАУ. Спикер Пятого Международного GR Форума

Галина Хейло, президент Украинской Ассоциации платежных систем, в свою очередь, рассказала о важности диалога между бизнесом и властью в Украине. Особенно она сделала акцент на необходимости такой синхронизации между банками, платежными системами и регулятором.

Важно, что на форуме обсуждали не только вопросы GR, но и адвокации — общественного лоббирования.

Так, Татьяна Рамус, как амбассадор «White Ribbon Ukraine» и «White Ribbon USA», выступила на форуме с темой, посвященной борьбе с гендерным насилием и дискриминацией в отношении женщин. Она сообщила, что в Украине готовятся законопроекты, призванные защитить женщин от домашнего насилия.

Татьяна Рамус — амбассадор «White Ribbon Ukraine» и «ARTRAMUS». Спикер Пятого Международного GR Форума

А вот Лирон Эдерри, известный украинско-еврейский общественный деятель, главный раввин Кривого Рога сообщил о подготовке проектов законов, направленных на развитие образования и еврейского туризма в Украине. Также Лирон Эдерри подробно объяснил суть адвокационного кейса специализированных профильных организаций в Украине.

Лирон Эдерри — главный раввин Кривого Рога. Спикер Пятого Международного GR Форума

В завершение участники форума отметили, что им было очень интересно обменятся целевым опытом, а особенно практическими наработками и успешными кейсами. Ведь на практике успех деятельности специалистов виден наилучшим образом.

V Международный GR Форум поддержали влиятельные украинские и европейские информационные издания, среди которых: «NordPresse», «Lenta UA», «Business Woman», «КиевВласть», «ЛигаБизнесИнформ», «Delo.ua», «Час перших», «СтопКор», «Громадське радіо», «АЛЛАТРА ТВ», «Капитал», «Grushevskogo.5» и многие другие.

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Официальный транспортный партнер Форума глобального масштаба — МАУ, который обеспечил проведения мероприятия на высшем уровне.

Также среди украинских и международных партнеров GR Фoрума отличились: Украинская торгово-промышленная палата, Международная ассоциация украинских и турецких бизнесменов (TUID), Украинский институт будущего, Украинская ассоциация платежных систем, Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижнего, «ArtRamus» — амбассадор международного движения «White Ribbon».

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